Dass der Kurs nicht unter die Marke von 40 Franken gefallen ist, lag wohl an der Handelseröffnung an der Wall Street. Seit 15.30 Uhr hiesiger Zeit werden die Amrize-Aktien auch an der New Yorker Börse NYSE gehandelt. Und dort sehen die Anleger Amrize mit einem Kurs von 51,20 US-Dollar (umgerechnet 41,80 Fr.) ähnlich.