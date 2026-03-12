Amrize wurde im vergangenen Juni von Holcim abgespalten und ging als eigenständiges Unternehmen an die Börsen in der Schweiz und in New York. Der Konzern umfasst das einstige Nordamerikageschäft von Holcim. Jenisch war bis Mitte Mai 2025 Verwaltungsratspräsident von Holcim und wechselte danach zu Amrize, wo er CEO und Verwaltungsratspräsident wurde.