Der Baustoffhersteller Amrize hat Baris Oran mit Wirkung zum 1. April zum neuen Finanzchef und Mitglied des Führungsgremiums ernannt. Oran folgt auf Ian Johnston, der nach insgesamt 27 Jahren bei Amrize respektive Holcim nun Berater wird und für eine reibungslose Übergabe im Unternehmen sorgen soll.