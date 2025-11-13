Dieses Label richtet sich an US-Bauunternehmen und soll die amerikanische Herstellung des Zements garantieren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es soll in allen US-Zementwerken von Amrize eingeführt werden.
Den Anfang machen Ste. Genevieve (Missouri), Midlothian (Texas), Devil's Slide (Utah), Holly Hill (South Carolina) und Portland (Colorado). Das Projekt sei Teil des Investitionsplans in Höhe von 700 Millionen US-Dollar für 2025.
«Unser neues Label 'Made in America' gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre Produkte den US-amerikanischen Standards für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit entsprechen und dass sie einen lokalen Service vor Ort erhalten», lässt sich Jaime Hill, Präsident von Amrize Building Materials, in der Mitteilung zitieren.
(AWP/cash)