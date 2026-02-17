Der Umsatz stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 11,82 Milliarden US-Dollar, wie das im Sommer 2025 von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt 11,93 Milliarden Dollar erwartet.
Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn EBITDA schrumpfte um 5,5 Prozent auf 3,01 Milliarden Dollar und die entsprechende Marge ging um 1,70 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent zurück.
Unter dem Strich ging der Reingewinn um 7,0 Prozent auf 1,19 Milliarden zurück. Die Aktionäre sollen eine ordentliche Dividende von 0,44 Dollar je Aktie erhalten sowie eine einmalige Sonderdividende von ebenfalls 0,44 Dollar die Aktie.
ys/
(AWP)