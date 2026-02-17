Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize ist im vergangenen Jahr etwas gewachsen. Sie blieb mit dem Umsatz aber hinter den Prognosen von Analysten zurück. Für das neu gestartete Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen indes mit einem klaren Wachstum und einem Anstieg des operativen Gewinns.