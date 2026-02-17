Geschäft mit Wohndächern harzt

Das Unternehmen sei gut aufgestellt, so Amrize. Die Guidance für 2026 widerspiegle die steigende Kundennachfrage und das profitable Wachstum. Im Bereich «Building Materials» würden voraussichtlich Volumen und Preise zum Wachstum beitragen, mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Wachstum bei den Zementpreisen und einem mittleren einstelligen prozentualen Wachstum bei den Preisen für Zuschlagstoffe. Im Bereich «Building Envelope» erwarte Amrize ein niedriges einstelliges Wachstum bei den Volumina für gewerbliche Dächer und eine Stagnation bei den Volumina für Wohndächer mit einer Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte.