Prognose bestätigt

Die Jahresprognose wird bestätigt: Demnach erwartet das Management für das Gesamtjahr 2026 weiterhin einen Umsatz von 12,29 bis 12,52 Milliarden Dollar und ein adjustiertes EBITDA von 3,25 bis 3,34 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat zudem Preiserhöhungen im April umgesetzt und rechnet mit einer Verbesserung der Ergebnisse im weiteren Jahresverlauf.