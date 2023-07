Wie der für Oddo BFH tätige Analyst in einem Kommentar schreibt, zählt AMS Osram zu denjenigen Unternehmen, welche am stärksten von Verzögerungen betroffen wären. Dem Experten zufolge hat der Sensorenhersteller für die Zeit ab 2025 erstmals signifikante mikro-LED-Umsätze in Aussicht gestellt. Er bleibt bei seiner pessimistischen Haltung für die Aktien von AMS Osram und stuft diese wie bis anhin mit "Underperform" und einem Kursziel von 5,80 Franken ein.