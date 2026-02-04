Gegen 10.20 Uhr sind AMS Osram mit einem Kursanstieg um 11,7 Prozent auf 8,81 Franken die klar stärksten Titel im breiten Börsenindex SPI. Damit notieren die seit längerem unter Druck stehenden Aktien wieder auf den Niveaus vom Anfang des laufenden Jahres. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert mit einem Minus von 0,3 Prozent gleichzeitig leicht im Minus.
Positiv aufgenommen wird von den Analysten nicht zuletzt der Kaufpreis, der von den Analysten durchgehend als attraktiv bezeichnet wird. Das Unternehmen könne damit seine Verschuldung deutlich reduzieren und auch das Problem der 2027 fälligen Wandelanleihen angehen, schreibt etwa UBS-Analyst Harry Blaiklock in einem Kommentar.
Auch die Analysten der ZKB betonen die deutliche Entlastung der Bilanz dank dem Verkauf. Zudem erhalte das Management mehr Zeit für eine strategische Neuausrichtung, schreibt Analyst Michael Inauen. Das laufende Geschäftsjahr 2026 sieht der Experte als Übergangsjahr mit tendenziell tieferen Ergebnissen, während die Neuausrichtung einiges an Zeit benötigen werde, um die vollen Stärken zu entfalten. Den Bereich Digital Photonics sehe er generell als sehr spannend an, dieser sei aber noch am Beginn eines möglichen Aufschwungs. Das Autolampen-Geschäft werde derweil wohl die «Cash Cow» bleiben.
Der Verkauf des hochmargigen Geschäfts mit den nicht-optischen Sensoren zu attraktiven Bedingungen komme allerdings auch zu einem Preis, kommentiert derweil Vontobel-Analyst Mark Diethelm. So dürften zumindest im laufenden Jahr noch weitere Kosten anfallen, zudem scheine auch das neue Wachstumsziel für das Halbleiter-Geschäft niedriger auszufallen. Die neuen Ziele implizierten zudem, dass der Free Cash Flow des Unternehmens in der Periode von 2026 bis 2029 unter Druck bleiben werde.
