Um 09.15 Uhr gewinnen die Aktien um 5,8 Prozent auf 17,61 Franken, das bisherige Tageshoch liegt mit 18,97 noch deutlich höher. Sie entwickeln sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt (SPI +0,36 Prozent) und im positiven Umfeld anderer Tech-Werte. Rückenwind erhält AMS Osram seit dem Frühjahr unter anderem von der Fantasie rund um KI-Anwendungen und der Photonik-Strategie des Unternehmens. Nach einer Korrektur in den vergangenen Wochen notiert die Aktie seit Jahresbeginn immer noch mehr als doppelt so hoch.
Jefferies hebt im Kommentar zu den Quartalszahlen insbesondere die Fortschritte im Bereich Digital Photonics hervor. Jefferies traut AMS Osram mit seinen neuen Lichttechnologien für Smartbrillen und KI-Rechenzentren künftig ein Geschäft mit Milliardenpotenzial zu. AMS Osram sei «die günstigste Aktie im globalen Halbleitersektor» und biete weiterhin «erhebliches Kurspotenzial».
Auch andere Analysten bewerten das neuste Zahlenwerk überwiegend positiv. Gelobt werden vor allem das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis im zweiten Quartal sowie die starke Entwicklung des Halbleitergeschäfts.
Die ZKB spricht von einem «sehr positiven» Kerngeschäft mit einem Wachstum von 13 Prozent und sieht AMS Osram «weiterhin auf einem guten Weg». Die UBS bezeichnet die Quartalszahlen als «solides Zahlenwerk» und erwartet aufgrund der Resultate sowie des Ausblicks steigende Gewinnschätzungen für 2026.
Enttäuscht äussern sich die Experten zum Cashflow. ZKB und Vontobel verweisen auf die mit -119 Millionen Euro deutlich schwächer ausgefallene Zahl. Sie blieb unter anderem wegen höherer Investitionen und des Aufbaus des Umlaufvermögens hinter den Erwartungen zurück.
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(AWP)