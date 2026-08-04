Um 09.15 Uhr gewinnen die Aktien um 5,8 Prozent auf 17,61 Franken, das bisherige Tageshoch liegt mit 18,97 noch deutlich höher. Sie entwickeln sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt (SPI +0,36 Prozent) und im positiven Umfeld anderer Tech-Werte. Rückenwind erhält AMS Osram seit dem Frühjahr unter anderem von der Fantasie rund um KI-Anwendungen und der Photonik-Strategie des Unternehmens. Nach einer Korrektur in den vergangenen Wochen notiert die Aktie seit Jahresbeginn immer noch mehr als doppelt so hoch.