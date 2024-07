Für die UBS hat AMS ein solides Resultat in einem herausfordernden Umfeld erreicht. Angesichts der Guidance für das dritte Quartal - welche in etwa den Erwartungen der Analysten entspricht - und der Resultate des zweiten Quartal dürfte es aber höchstens marginale Änderungen an den Konsensschätzungen der Analysten geben, so die Bank in einem Kommentar.