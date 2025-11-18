Zum anderen aber sind die Abgaben auch firmenspezifisch, wie es am Markt heisst. AMS Osram habe mit dem Ausblick enttäuscht. Laut Vontobel-Analyst Mark Diethelm liegt die Prognose für den Umsatz im vierten Quartal 5 Prozent unter den Erwartungen der Experten, jene für den operativen Gewinn sogar 15 Prozent.