Um 9.35 Uhr schiessen die Papiere von AMS Osram um 15,6 Prozent auf 14,57 Franken in die Höhe. Sie entwickeln sich damit klar besser als der Gesamtmarkt (SPI +0,3 Prozent). Insgesamt knüpfen die Valoren damit an den jüngsten deutlichen Aufwärtstrend an. Allein seit einem Monat haben die Papiere mehr als die Hälfte an Wert gewonnen, wobei auch KI-Euphorie die Kurse getrieben hatte.