Um 9.35 Uhr schiessen die Papiere von AMS Osram um 15,6 Prozent auf 14,57 Franken in die Höhe. Sie entwickeln sich damit klar besser als der Gesamtmarkt (SPI +0,3 Prozent). Insgesamt knüpfen die Valoren damit an den jüngsten deutlichen Aufwärtstrend an. Allein seit einem Monat haben die Papiere mehr als die Hälfte an Wert gewonnen, wobei auch KI-Euphorie die Kurse getrieben hatte.
Die Analysten zeigen sich durch die Bank positiv überrascht vom besser als erwartet ausgefallenen Umsatz. Dabei habe sich insbesondere das Lampengeschäft stärker entwickelt. Ebenso lag der bereinigte Betriebsgewinn am oberen Ende der Guidance.
Auch der Ausblick wird positiv aufgenommen. «Der saisonale Aufschwung scheint etwas akzentuierter auszufallen im 2Q26 als sonst üblich.», schreibt dazu die ZKB. Vontobel hält eine «begrenzte» Konsensanpassung für möglich.
Zusätzlich zu den Zahlen wartete AMS Osram mit einer KI-Ankündigung auf. So sei eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten AI Photonics Industriepartner für Rechenzentren gestartet worden. Zusätzlich gab es auch noch einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses, wo das Management von AMS Osram eine «bedeutende Wachstumschance» sieht.
«Die kommerzielle Nutzung von Micro-LEDs für optische Verbindungen in Zusammenarbeit mit einem Partner erhöht die Wahrscheinlichkeit, noch vor 2030 in den Bereich der KI-Photonik einzusteigen», schreibt dazu Vontobel.
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(AWP)