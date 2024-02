Die Aktien von AMS Osram rauschen am Donnerstag im frühen Geschäft in die Tiefe. Die negativen Nachrichten beim Halbleiterhersteller reissen nicht ab. So muss das Unternehmen aufgrund einer unerwarteten Stornierung nach einer ersten Schätzung 600 bis 900 Millionen Euro abschreiben. In der Folge werden auch die Mittelfristziele gestutzt. Die Analystengilde zeigt sich enttäuscht.

29.02.2024 09:33