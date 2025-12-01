In einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» hatte AMS-Osram-Chef Aldo Kamper die Aktionäre am Wochenende auf ein weiteres Übergangsjahr eingestellt. Vor allem durch den Verkauf des Speziallampengeschäfts werde das Unternehmen zunächst kleiner werden und müsse die Organisation entsprechend anpassen, auch wenn er einen Erlös über 500 Millionen Euro in Aussicht stellte. Das Unternehmen befinde sich derzeit noch in einer strategischen Neuausrichtung und wolle aber diesen Prozess zügig abschliessen, dies vor allem vor der Fälligkeit der 2027er-Wandelanleihe.