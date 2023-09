Abgesehen von der Kapitalerhöhung kündigte AMS Osram weitere Finanzierungsmassnahmen an. Insgesamt will sich das Unternehmen Mittel in der Höhe von 2,25 Milliarden Euro beschaffen. Diese sollen den Finanzierungsbedarf bis ins Jahr 2025/26 decken und die Eigenkapitalquote auf rund 30 Prozent ansteigen lassen.