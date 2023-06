Die Aktionärinnen und Aktionäre der AMS Osram AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Alle zur Abstimmung stehenden Traktanden der Tagesordnung seien mit Mehrheiten zwischen 70 und 100 Prozent der abgegebenen Stimmen beschlossen worden, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte, österreichische Unternehmen am Abend mit.

23.06.2023 17:51