Aktienkurs schiesst in die Höhe

Das Kursfeuerwerk an der Börse nach Vorlage der Zahlen kam für viele Beobachter dennoch überraschend. Zwar hatten Analysten die Zahlen für gut befunden, überschwängliche Reaktionen waren aber ausgeblieben. Dennoch startete die Aktie mit einem Plus von 5 Prozent in den Handel. Bis zum Mittag kletterten sie zeitweise um 20 Prozent, bei Börsenschluss stand der Titel mit einem Plus von knapp 13 Prozent bei 2,20 Franken.