Aktie an der Börse im Sturzflug

An der Börse stürzte der Kurs der AMS-Aktie am Dienstag in der Folge ab. Im frühen Handel tauchten sie um bis zu 11 Prozent. Und auch am frühen Nachmittag steht das Papier noch mit 6,5 Prozent im Minus bei nun 3,18 Franken.