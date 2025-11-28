Für den Sensoren- und Lampenhersteller AMS Osram wird das Jahr 2026 laut CEO Aldo Kamper erneut ein «Jahr des Übergangs». Das Unternehmen fokussiere bei moderater Marktdynamik auf Kostenoptimierung und neue Produkte, gleichzeitig werde es aber auch durch Devestitionen verändert, sagte er in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (Samstagsausgabe).