Im Consumer-Geschäft sei AMS Osram mit seinen Sensoren gut positioniert. Neue Chancen ergäben sich darüber hinaus durch Augmented Reality. «Künstliche Intelligenz ermöglicht Infos direkt im Brillenglas, was für Nutzer - und uns - spannend wird.» Gerüchte, wonach AMS Osram hier mit dem US-Konzern Meta zusammenspanne, wollte Kamper nicht kommentieren.