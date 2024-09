Für das laufende dritte Quartal prognostiziert AMS Osram einen Konzernumsatz von 830 bis 930 Millionen Euro. In der Mitte der Erwartungsspanne würde das trotz der Schwäche in den Segmenten Automobil und Industrie einem Zuwachs von 60 Millionen im Vergleich zum zweiten Quartal entsprechen. Der Consumer-Bereich entwickle sich dagegen «ganz gut», so Irle.