Begeben werden sollen eine Tranche in Euro und eine in US-Dollar, beide mit Fälligkeit im März 2029, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Die Erlöse sollen zusammen mit den Mitteln aus dem geplanten Bezugsrechtsangebot und aus dem bereits angekündigten Verkauf und der Rückmietung des Produktionsgebäudes in Kulim in Malaysia unter anderem zur vollständigen Rückzahlung von ausstehenden Anleihen verwendet werden.