Von Oktober bis Dezember fiel der Umsatz um 3 Prozent auf 882 Millionen Euro, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Grund dafür sei die konjunkturbedingte Schwäche des Halbleitergeschäfts in den Bereichen Automobil sowie Industrie & Medizintechnik.