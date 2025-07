Dies gab der an der Schweizer Börse SIX kotierte österreichisch-deutsche Konzern am Mittwoch anhand von vorläufigen Zahlen bekannt. Damit liegt der Umsatz im mittleren Bereich der prognostizierten Spanne von 725 bis 825 Millionen Euro. Die Abschwächung des Dollars habe mit 35 Millionen Euro auf den Umsatz geschlagen.