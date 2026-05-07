Um 13.20 Uhr sind die Aktien von AMS Osram der Top-Shot an der Schweizer Börse. Sie gewinnen in einem leicht negativen Gesamtmarkt knapp ein Fünftel an Wert. Zwischenzeitlich schossen sie sogar um 40 Prozent hoch. Schon in den letzten vier Wochen waren die Papiere in der allgemeinen KI-Euphorie um mehr als die Hälfte gestiegen.