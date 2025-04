Dabei gehe es um sieben Patente, teilte das an der Schweizer Börse kotierte österreichischen Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Diese würden die Hyper-Red-LED-Architektur (660 nm) umfassen, die ein entscheidender Bestandteil von Hochleistungs-Beleuchtungen für die Landwirtschaft seien.