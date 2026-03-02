«Die Transaktion unterstützt konsequent unsere Strategie zur Entschuldung der Bilanz und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus konsequent auf den Ausbau eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Digital Photonics zu richten», lässt sich Firmenchef Aldo Kamper in der Mitteilung zitieren. Damit sei das Unternehmen weiterhin im Plan, seine Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA auf unter 2x zu senken.
Als weiterer Beitrag zur Entschuldung diene der im Februar angekündigte Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon. Zudem werde der Plan durch mehrere komplementäre Massnahmen unterstützt, heisst es weiter.
cg/ra
(AWP)