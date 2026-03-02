«Die Transaktion unterstützt konsequent unsere Strategie zur Entschuldung der Bilanz und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus konsequent auf den Ausbau eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Digital Photonics zu richten», lässt sich Firmenchef Aldo Kamper in der Mitteilung zitieren. Damit sei das Unternehmen weiterhin im Plan, seine Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA auf unter 2x zu senken.