AMS Osram erhält für den Geschäftsbereich, der nicht-optische Sensoren für die Automobil-, Industrie- und Medizintechnik anbietet, 570 Millionen Euro in bar, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Das veräusserte Geschäft erzielte 2025 einen Jahresumsatz von rund 220 Millionen Euro und beschäftigte rund 230 Mitarbeitende.
Der Verkauf kommt nicht völlig überraschend. Das Unternehmen hatte im letzten Frühling angekündigt, «strategische Optionen für bestimmte Unternehmensteile mit angestrebten Erlösen von deutlich über 500 Millionen Euro» zu prüfen, auch Medien hatten schon berichtet.
Verschuldungsgrad sinkt deutlich
Mit dem Deal reduziert sich die Verschuldung nun deutlich. Nebst den 570 Millionen Euro kommen aus dem früher angekündigten Verkauf des Unterhaltungs- & Industrielampengeschäfts weitere 100 Millionen an frischen Mitteln hinzu. Insgesamt fliessen also rund 670 Millionen Euro in die Kasse.
Der Pro-forma-Verschuldungsgrad nach dem Verkauf an Infineon sinkt so auf 2,5 von 3,3 (Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA) oder auf unter 1,4 Milliarden Euro. Bis 2028 sollen die Finanzierungskosten auf unter 150 Millionen Euro jährlich gesenkt werden, mit dem erklärten Ziel eines Verschuldungsgrades unter 2.
Fokus auf Digital Photonics
AMS Osram sieht sich nach dem Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon in einer starken Position. Das Unternehmen soll zum führenden Anbieter im Bereich Digital Photonics werden. Dabei liegt der Fokus auf optischen Halbleitern für die Erzeugung von Licht und für Sensoren.
Das stabile traditionelle Automobil-Lampengeschäft inklusive des Ersatzlampengeschäfts verbleibt laut den Angaben allerdings im Konzern. Es soll mit seinem stetigen Free-Cash-Flow das Wachstum im Halbleitergeschäft unterstützen.
Und im neuen Kerngeschäft sieht AMS Osram grosse Wachstumschancen. «Wir sind künftig das Photonics Powerhouse», sagte CEO Aldo Kamper an einer Telefonkonferenz. Verwendet werden die optischen Halbleiter etwa in der Automobilindustrie, bei Augmented-Reality-Brillen, in der Robotik oder für optische Datenverbindungen in KI-Rechenzentren.
Grosses Umsatzpotential
Für letztere wie auch für den Bereich Smart Glasses rechnet Kamper ab dem Jahr 2030 mit einem Umsatzpotential von jeweils im 3-stelligen Millionen-Bereich in Euro. Ähnlich hoch sieht er die Umsätze im Bereich der neuen MicroLED Leuchten von Autos, welche dem Fahrer zusätzlich Sicherheit und neue Funktionalitäten bringen sollen.
Der Konzern gibt sich daher auch neue Mittelfristziele. Bis 2030 soll unter anderem im Bereich Semiconductors eine bereinigte operative Gewinnmarge (EBITDA) von mindestens 25 Prozent erreicht werden.
An der Börse wurden die Nachrichten erfreulich aufgenommen. Die zuletzt schwachen Papiere kletterten bis kurz vor Mittag um knapp 10 Prozent in die Höhe.
