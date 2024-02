Die Aktien von AMS Osram notieren am Freitag im frühen Geschäft an der freundlichen Schweizer Börse deutlich fester. Grund dafür ist laut Händlern der optimistische Ausblick, den das sich in einem Turnaround befindende Technologieunternehmen zuvor zusammen mit seinem Quartalsbericht veröffentlicht hatte.

09.02.2024 09:20