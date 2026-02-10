Unter dem Strich verblieb ein bereinigter Reingewinn von 35 Millionen Euro, nach einem kleinen Gewinn von 3 Millionen im Vorjahresquartal. Mit den Transformationskosten wies AMS Osram einen Reinverlust von 20 Millionen Euro aus nach 58 Millionen im Vorjahresquartal. Auch 2026 wird beim unbereinigten Ergebnis noch keine Rückkehr in die schwarzen Zahlen erwartet, mittelfristig sei dies dann aber das Ziel, erklärte CFO Rainer Irle.