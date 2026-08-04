Auch die Nettoverschuldung stieg gegenüber Ende März auf 1,288 Milliarden Euro von 1,071 Milliarden. Das Unternehmen verwies allerdings darauf, dass der Erlös aus dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon erst am 1. Juli zugeflossen sei und deshalb in den Zahlen noch nicht berücksichtigt worden sei. Insgesamt erwartet AMS Osram aus den bereits vereinbarten Unternehmensverkäufen Erlöse von rund 700 Millionen Euro.