«Wir waren über den Absprung des Kunden sehr überrascht», sagte AMS Osram-Chef Aldo Kamper am Donnerstag in einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der Hiobsbotschaft am Vorabend. Wer der Grosskunde ist, teilte das Unternehmen wie für die Branche üblich nicht mit. Laut Marktbeobachtern scheint es aber ein offenes Geheimnis zu sein, dass es sich dabei um Apple handelt.