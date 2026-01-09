Von einer «ausserordentlichen internationalen Solidarität» bereits in den ersten Stunden nach dem verheerenden Brand sprach am Freitag in Martigny VS etwa Aussenminister Ignazio Cassis. Dank der Aktivierung des Zivilschutzmechanismus der Europäischen Union hätten Schwerverletzte schnell zur Behandlung ins Ausland gebracht werden können. «Im Namen der Schweizer Regierung danke ich Ihnen für diesen Solidaritätselan», sagte der Bundesrat an der Medienkonferenz im Nachgang zur nationalen Gendenkfeier für die Opfer des Brandes.