Bereits in der vergangenen Woche haben die weltweiten Finanzmärkte mit deutlichen Verluste geschlossen. So verbuchte der SMI am Freitag Verluste von 3,6 Prozent - das grösste Tagesminus seit Januar 2022. In Japan brach der Nikkei beierts am Freitag um 6 Prozent ein und auch in den USA schlossen die Börsen erneut schwächer - der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gar auf dem tiefsten Stand seit Mitte Mai.