Umstieg aufs Auto befürchtet

Zustimmung kommt von der Mitte. Sie verweist auf die grosse Bedeutung des regionalen Personenverkehrs für Pendlerinnen und Pendler und für den Zusammenhalt des Landes. Sie äussert zwar Verständnis dafür, dass angesichts der Lage der Bundesfinanzen in den kommenden Jahren in diesem Bereich mit Sparmassnahmen zu rechnen sei. Zugleich warnt sie aber davor, dass der öffentliche Verkehr an Attraktivität zu verlieren drohe. Zudem würden höhere Billettpreise die Kaufkraft der Bevölkerung schmälern.