Die Luftabwehr habe mehrere «feindliche Drohnen» abgefangen, die sich dem Land auf Seewegen genähert hätten, teilte der Zivilschutz der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Gemeint sind damit vermutlich Raketen und Drohnen, die der Iran über den Persischen Golf in Richtung Kuwait lenkt. Verletzte habe es nicht gegeben und die Sicherheitslage im Land sei «stabil», hiess es.