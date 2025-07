Zwischen der Senkung der Gebühr auf 300 und jener auf 200 Franken sieht Wille einen «fundamentalen Unterschied». «Bei einer Annahme der Halbierungsinitiative kann die SRG ihre regionale Verankerung nicht mehr so aufrechterhalten wie heute», sagte sie in einem am Sonntag in der NZZ am Sonntag publizierten Interview.