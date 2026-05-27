Auch bis Jahresende und im ersten Quartal 2027 wird der Leitzins in der Schweiz mehrheitlich bei null prognostiziert, heisst es weiter. Jedoch nehmen die Erwartungen für eine Zinserhöhung leicht zu. So stieg die kumulierte Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinserhöhung bis März 2027 im Vergleich zum Juni 2026 um 15 Prozentpunkte auf 34 Prozent an.