Auch die Erwartungen über die Konjunkturentwicklung in der Eurozone und den USA haben sich im Dezember aufgehellt. In der Eurozone rechnet nun eine Mehrheit mit einer Verbesserung in den nächsten sechs Monaten. Für die US-Konjunktur bleibt der Ausblick zwar eingetrübt, ist aber deutlich weniger pessimistisch als noch im November.