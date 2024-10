Der Anbau von Hanf zur kommerziellen Nutzung etwa für Textilien, Lebensmittel oder Kosmetik hat in Deutschland wieder zugelegt. Die Anbaufläche vergrösserte sich in diesem Jahr auf das Rekordhoch von 7116 Hektar, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitteilte. Im Vorjahr war sie erstmals seit längerem auf 5834 Hektar geschrumpft. Die Zahl der Betriebe, die Nutzhanf anbauen, ging um 40 auf 623 zurück. Die grössten Anbauflächen gibt es in Niedersachsen (1771 Hektar), Brandenburg (1477) und Sachsen-Anhalt (1046).