Landwirte können zugelassene Nutzhanfsorten in der EU seit 1996 anbauen. Der Gehalt des berauschenden Wirkstoffes THC in den Blüten darf dabei nicht über 0,3 Prozent liegen - auf dem Drogenmarkt sind es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums durchschnittlich etwa 14 Prozent./sam/DP/stw