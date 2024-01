Damit kann ASA erstmals ein grösseres Bauprojekt auf der Bündner Seite der Destination Andermatt-Sedrun realisieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Am Talende in Sedrun/Dieni sollen bis 2029 die 13 Gebäude mit insgesamt 410 Hotelzimmern entstehen. Zudem stünden 119 zusätzliche Wohneinheiten zum Verkauf. Der Baustart sei für 2026 geplant.