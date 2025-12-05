Klarer Mehrwert für Aktionäre angestrebt

Er freue sich sehr, das Verwaltungsratspräsidium zu übernehmen, lässt sich Helfenstein in der Mitteilung zitieren. Die SIX leiste einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Er wolle sich darauf konzentrieren, die Weiterentwicklung voranzutreiben, Leistungen und Infrastruktur kontinuierlich zu stärken sowie den Kunden und Aktionären einen klaren Mehrwert zu bieten.