Der amtierende Bundeskanzler Walter Thurnherr gab seine Demission per Ende dieses Jahres im August bekannt. Thurnherr ist seit Anfang 2016 Bundeskanzler und damit Stabschef des Bundesrates. Er nimmt zusammen mit den Vizekanzlern André Simonazzi und Viktor Rossi an der wöchentlichen Bundesratssitzung teil, hat eine beratende Stimme und kann Anträge stellen. Thurnherr gehört der Mitte-Partei an.