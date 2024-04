Die Bank habe in den letzten drei Jahren «hervorragende Fortschritte» gemacht. «Unser Weg der Umwandlung ist aber noch nicht zu Ende. Je mehr ich unsere Mitarbeiter kennenlerne, desto zuversichtlicher bin ich, dass wir den Antrieb, das Talent und die Entschlossenheit haben, diesen Weg weiterzugehen und dabei als ein Team vereint zu bleiben», so Orcel. Die Bank sei in der Lage, weitere Rekordergebnisse zu erreichen.