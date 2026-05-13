Nachdem in den Monaten zuvor stellenweise ungewöhnlich viele Kantone einen Rückgang der Angebotsmieten ausgewiesen hätten, seien die inserierten Preise im April bei einer deutlichen Mehrheit der Kantone im Vergleich zum Vormonat gestiegen: am deutlichsten in den Kantonen Nidwalden (+3,8 Prozent), Uri (+2,8 Prozent) und Genf (+1,3 Prozent). Im Vergleich zu April 2025 sind die Angebotsmieten in Nidwalden um 11 Prozent gestiegen, gefolgt von Uri (+6,6 Prozent) und Zug (+6,2 Prozent).