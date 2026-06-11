Mit Blick auf einzelne Städte erreichten die Angebotsmieten im Mai 2026 in Lugano ein neues Allzeithoch. Dort kletterten die inserierten Mieten im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Das wird nur von der Stadt Luzern (+7,2 Prozent) übertroffen.