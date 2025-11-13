So sind die Angebotsmieten in den letzten zehn Jahren (seit Oktober 2015) um 15,6 Prozent gestiegen, im Vergleich zu vor 15 Jahren sind es 27,2 Prozent. Und dies sei lediglich der nationale Durchschnitt, einzelne Kantone oder Städte wiesen eine noch deutlich umfangreichere Teuerung auf, heisst es in der Mitteilung.