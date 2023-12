Grossteil der Kantone betroffen

In insgesamt 20 von 25 Kantonen - die Appenzeller Kantone werden zusammengefasst - stiegen die Angebotsmieten im November im Vormonatsvergleich. Dabei stechen Schwyz (+2,4 Prozent) und Graubünden (+2,2 Prozent) mit einer starken Zunahme hervor. In allen anderen Kantonen nahmen sie dagegen um weniger als ein Prozent zu. In fünf Kantonen waren sie rückläufig, wobei Uri (-1,5 Prozent) den stärksten Rückgang verzeichnete.